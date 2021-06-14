Облицовочный кирпич 1 НФ

Облицовочный кирпич 1НФ в Новосибирске – преимущества и особенности

Фасад дома – это первое, что видит человек, поэтому важно уделить особое внимание материалу, из которого будет выполнена облицовка. Наиболее популярным из них, конечно же, является облицовочный кирпич. Выбирая материал, нужно понимать, какую именно марку купить, чтобы дом получился не только красивым, но и надежным и теплым.

Облицовочный кирпич 1НФ – это отличный выбор для возведения наружных стен и фасадов зданий. Все дело в том, что он сочетает в себе такие свойства, как:

красивый и стильный внешний вид

прочность и надежность

отличные теплоизоляционные свойства

Об этих качествах и об особенностях применения мы подробно расскажем ниже.

Преимущества облицовочного кирпича 1НФ

Прочность и надежность

Основное преимущество облицовочного кирпича 1НФ заключается в его устойчивости к воздействию механических нагрузок. Он производится из глины высшего качества с добавками и обжигается при температуре в 1000 градусов. Это позволяет создать кирпич, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.

Внешний вид

Еще одним большим плюсом пустотелого облицовочного кирпича 1НФ является его эстетичность. Кирпич имеет высокую точность размеров и гладкую поверхность с минимальными дефектами. Это позволяет создать красивый и привлекательный фасад, который также защищает здание от воздействия окружающей среды. Кроме того, кирпич 1НФ выпускается в различных цветовых оттенках, что делает его универсальным материалом для создания различных дизайнерских решений. Его можно сочетать с другими строительными материалами, такими как природный камень, дерево, металл.

Теплоизоляция

Купить облицовочный кирпич 1НФ в условиях сибирского климата стоит еще и потому, что он отличается устойчивостью к холодам. За счет пустот внутри, эта марка кирпича позволяет сохранять тепло и, в конечном итоге, экономить на утеплении и обогреве здания.

Где купить облицовочный кирпич 1НФ в Новосибирске?

В компании «КерамикПроф» вы можете купить облицовочный кирпич 1НФ от производителя в Новосибирске. Мы работаем на рынке почти 10 лет и успели зарекомендовать себя как надежную и перспективную компанию, которая настроена на долгосрочные отношения с клиентами.

Среди наших партнеров – ведущие производители облицовочного и строительного кирпича, такие как:

ПО Копыловская Керамика – мы являемся их дилером на территории Новосибирской области Алтайского края и Якутии

Коркинский кирпичный завод

Браер

Воротынский кирпичный завод

Винзилинский завод керамических стеновых материалов

Кирпичные заводы Volgabrick и Faber Jar

Ленинск-кузнецкий завод строительных материалов

Цена облицовочного кирпича 1НФ зависит от его размеров, цвета, фактуры и производителя. Заказать стройматериалы у нас очень просто – для этого выберите нужные вам виды кирпича, и добавьте в корзину столько, сколько требуется. Для некоторых видов в нашем каталоге указано количество штук в поддоне. Если вы не нашли этой информации – свяжитесь с нами любым удобным для вас способом и получите консультацию от специалистов компании «КерамикПроф».