Облицовочный кирпич 1 НФ

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Кирпич Красный 1НФ
В наличии
Кирпич Красный 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 24.00 руб.
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Кирпич Красный бриз
В наличии
Кирпич Красный бриз
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 24.50 руб.
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Кирпич Флэш
В наличии
Кирпич Флэш
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 30.00 руб.
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Кирпич Бронза 1НФ
В наличии
Кирпич Бронза 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 30.00 руб.
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Кирпич Флэш Дюна
В наличии
Кирпич Флэш Дюна
Размеры, см
250х120х66
Вес, кг
2,5
Цена: 30.50 руб.
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Кирпич Флэш Бархан
В наличии
Кирпич Флэш Бархан
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 30.50 руб.
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Кирпич Бронза Дюна 1НФ
В наличии
Кирпич Бронза Дюна 1НФ
Размеры, см
250х120х66
Вес, кг
2,5
Цена: 30.50 руб.
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Кирпич Бронза Бархан 1НФ
В наличии
Кирпич Бронза Бархан 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 30.50 руб.
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Кирпич Бежевый 1НФ
В наличии
Кирпич Бежевый 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 35.00 руб.
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Кирпич Бежевый бриз
В наличии
Кирпич Бежевый бриз
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 35.50 руб.
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Кирпич Шоколад 1НФ
В наличии
Кирпич Шоколад 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 40.00 руб.
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Акция
Кирпич лицевой керамический одинарный бордо М150
В наличии
Кирпич лицевой керамический одинарный бордо М150
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,3
Цена: 42.50 руб.
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Акция
Кирпич лицевой керамический одинарный глясе М175
В наличии
Кирпич лицевой керамический одинарный глясе М175
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,4
Цена: 43.80 руб.
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Кирпич 1НФ ВЗКСМ Слоновая кость рустик
В наличии
Кирпич 1НФ ВЗКСМ Слоновая кость рустик
Размеры, см
250*120*65
Вес, кг
2,45
Количество в поддоне, шт
262/540
Цена: 44.00 руб.
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Акция
Кирпич лицевой керамический одинарный глясе руст М175
В наличии
Кирпич лицевой керамический одинарный глясе руст М175
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,4
Цена: 44.30 руб.
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Кирпич Амур 1НФ, VolgaBrick
В наличии
Кирпич Амур 1НФ, VolgaBrick
Размеры, см
250х65х120 мм
Вес, кг
2,4 кг
Цена: 48.00 руб.
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БРАЕР КЛАДКА гладкий
В наличии
БРАЕР КЛАДКА гладкий
Размеры, см
250x120x65
Вес, кг
2.4
Количество в поддоне, шт
480
Цена: 52.60 руб.
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БРАЕР КЛАДКА кора дуба
В наличии
БРАЕР КЛАДКА кора дуба
Размеры, см
250x120x65
Вес, кг
2.4
Количество в поддоне, шт
480
Цена: 54.00 руб.
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БРАЕР КЛАДКА limited терра
В наличии
БРАЕР КЛАДКА limited терра
Размеры, см
250x120x65
Вес, кг
2.4
Количество в поддоне, шт
480
Цена: 58.20 руб.
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Кирпич Флеш Графит Сланец
В наличии
Кирпич Флеш Графит Сланец
Размеры, см
250х120х65 мм
Вес, кг
2,7
Цена: 59.00 руб.
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Кирпич красный 1НФ, VolgaBrick
Под заказ
Кирпич красный 1НФ, VolgaBrick
Размеры, см
250х65х120 мм
Вес, кг
2,3 кг
Цена: 31.60 руб.
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Кирпич Сливки 1НФ
Под заказ
Кирпич Сливки 1НФ
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,5
Цена: 34.00 руб.
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Кирпич 1НФ ВЗКСМ Красный глубокий рустик
Под заказ
Кирпич 1НФ ВЗКСМ Красный глубокий рустик
Размеры, см
250*120*65
Вес, кг
2,45
Количество в поддоне, шт
262/540
Цена: 34.50 руб.
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Кирпич лицевой керамический одинарный терракотовый бархат М150
Под заказ
Кирпич лицевой керамический одинарный терракотовый бархат М150
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,4
Цена: 34.70 руб.
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Кирпич лицевой керамический одинарный красный М125
Под заказ
Кирпич лицевой керамический одинарный красный М125
Размеры, см
250х120х65
Вес, кг
2,3
Цена: 36.00 руб.
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Облицовочный кирпич 1НФ в Новосибирске – преимущества и особенности

Фасад дома – это первое, что видит человек, поэтому важно уделить особое внимание материалу, из которого будет выполнена облицовка. Наиболее популярным из них, конечно же, является облицовочный кирпич. Выбирая материал, нужно понимать, какую именно марку купить, чтобы дом получился не только красивым, но и надежным и теплым.

Облицовочный кирпич 1НФ – это отличный выбор для возведения наружных стен и фасадов зданий. Все дело в том, что он сочетает в себе такие свойства, как:

  • красивый и стильный внешний вид

  • прочность и надежность

  • отличные теплоизоляционные свойства

Об этих качествах и об особенностях применения мы подробно расскажем ниже.

Преимущества облицовочного кирпича 1НФ

Прочность и надежность

Основное преимущество облицовочного кирпича 1НФ заключается в его устойчивости к воздействию механических нагрузок. Он производится из глины высшего качества с добавками и обжигается при температуре в 1000 градусов. Это позволяет создать кирпич, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.


Внешний вид

Еще одним большим плюсом пустотелого облицовочного кирпича 1НФ является его эстетичность. Кирпич имеет высокую точность размеров и гладкую поверхность с минимальными дефектами. Это позволяет создать красивый и привлекательный фасад, который также защищает здание от воздействия окружающей среды. Кроме того, кирпич 1НФ выпускается в различных цветовых оттенках, что делает его универсальным материалом для создания различных дизайнерских решений. Его можно сочетать с другими строительными материалами, такими как природный камень, дерево, металл.


Теплоизоляция

Купить облицовочный кирпич 1НФ в условиях сибирского климата стоит еще и потому, что он отличается устойчивостью к холодам. За счет пустот внутри, эта марка кирпича позволяет сохранять тепло и, в конечном итоге, экономить на утеплении и обогреве здания. 

Где купить облицовочный кирпич 1НФ в Новосибирске?

В компании «КерамикПроф» вы можете купить облицовочный кирпич 1НФ от производителя в Новосибирске. Мы работаем на рынке почти 10 лет и успели зарекомендовать себя как надежную и перспективную компанию, которая настроена на долгосрочные отношения с клиентами.


Среди наших партнеров – ведущие производители облицовочного и строительного кирпича, такие как:

  • ПО Копыловская Керамика – мы являемся их дилером на территории Новосибирской области Алтайского края и Якутии

  • Коркинский кирпичный завод

  • Браер

  • Воротынский кирпичный завод

  • Винзилинский завод керамических стеновых материалов

  • Кирпичные заводы Volgabrick и Faber Jar

  • Ленинск-кузнецкий завод строительных материалов


Цена облицовочного кирпича 1НФ зависит от его размеров, цвета, фактуры и производителя. Заказать стройматериалы у нас очень просто – для этого выберите нужные вам виды кирпича, и добавьте в корзину столько, сколько требуется. Для некоторых видов в нашем каталоге указано количество штук в поддоне. Если вы не нашли этой информации – свяжитесь с нами любым удобным для вас способом и получите консультацию от специалистов компании «КерамикПроф».